Гороскоп Скорпион на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 28.02.2023



Звезды советуют Скорпионам удвоить внимательность и активизировать системы оповещения о возможных технических неполадках, особенно в дороге. В этот день возрастает риск загадочных помех, для отслеживания которых может пригодиться чутье. При ложной тревоге будет достаточно свериться с картой, схемой или инструкцией. Важно поддерживать связь с нужными людьми. Не лучший момент для начинаний (Rambler/гороскопы).