Гороскоп Стрелец на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Гороскоп Стрелец на 28.02.2023



Стрельцам не стоит всецело доверять другим людям, а иногда и себе. Для создания запутанных сюжетов не обязательно иметь дурные намерения: иллюзии может породить самообман, прошлое, неудачное стечение обстоятельств. Можно прояснить ситуацию на словах, но надежнее закрепить положение дел документально. Может помочь экспертиза или свидетельство. Нужна дотошность в делах, связанных с домом (Rambler/гороскопы).