Гороскоп Козерог на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 28.02.2023



Звезды советуют Козерогам тщательнее проверять результаты своих и чужих трудов. Это особенно важно, если оформляются документы - например, акт сдачи-приемки работ или медицинская карта. Стоит дотошнее тестировать кандидатов в помощники или попутчики на предмет аккуратности и наличия тайных вредных привычек. Не стоит делать исключение для людей из близкого круга, подвести могут именно они (Rambler/гороскопы).