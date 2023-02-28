Гороскоп Водолей на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.



Гороскоп Водолей на 28.02.2023



Водолеям важно не отключать свое критическое мышление, дополненное житейским или профессиональным опытом - тогда они не поддадутся иллюзиям и не станут жертвой излишней сентиментальности. Ясность картины особенно нужна в материальных вопросах: ошибка может стать причиной оттока ресурсов или закрытия возможностей. Лучше не делать взносов, повременить с исполнением капризов детей и любимых (Rambler/гороскопы).