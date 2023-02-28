Гороскоп Рыбы на 28 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 28 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на 28.02.2023



Рыбам стоит помнить, что сегодня для них возрастает риск стать жертвой своих иллюзий. Полезно иметь на такой случай систематизированную информацию или инструкцию, свод правил или шаблонов. Может помочь подсказка друга или «коллективного разума» в Сети. Не стоит принимать решения на свой страх и риск: в сложившейся ситуации есть опасность туже затянуть узел проблем или расшатать фундамент планов (Rambler/гороскопы).