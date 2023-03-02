Гороскоп Телец на 2 марта 2023 года

Точный гороскоп на 2 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 02.03.2023



Тельцам не стоит заниматься рутинной работой и долго находиться в эмоционально чуждой среде. День хорош для творческих занятий, подразумевающих игру воображения, а также для контактов со старыми друзьями, близкой и дальней родней. Обстановка этих суток подпитывает семейные привязанности, добавляет пищи тайным романтическим надеждам, побуждает вспоминать о прошлом или мечтать о будущем (Rambler/гороскопы).