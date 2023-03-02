Гороскоп Близнецы на 2 марта 2023 года

Точный гороскоп на 2 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 02.03.2023



Обстоятельства этого дня могут подталкивать Близнецов к повышенной сентиментальности или расточительности. Звезды советуют позволить себе минуту расслабления или мелкие удовольствия, пока стоят на паузе дела или задерживаются важные известия. Отправляясь на шопинг, сегодня желательно иметь резервные средства, так как в процессе покупок может возникнуть соблазн приобрести что-то дополнительно (Rambler/гороскопы).