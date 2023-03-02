Гороскоп Весы на 2 марта 2023 года

Точный гороскоп на 2 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 02.03.2023



Весам звезды намекают, что сегодня не во всех делах нужны открытость и публичность. В некоторых вопросах лучшим решением станет приватный контакт, тайная поддержка, умение хранить секрет или держать паузу, пока не поступили подтверждающие новости или не даны дополнительные разъяснения. Вплоть до ночи могут задерживаться известия, связанные с работой, получением услуг или состоянием здоровья (Rambler/гороскопы).