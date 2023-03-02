Гороскоп Козерог на 2 марта 2023 года

Точный гороскоп на 2 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 02.03.2023



Козерогам придется считаться с настроениями, чувствами и привычками своих собеседников, а также с загадочными заминками и неясностями в информационном поле. Не исключены задержки известий, посылок или документов. Может быть отложена поездка. Окружающие могут о чем-то умалчивать, предоставляя вам догадываться о некоторых важных деталях самостоятельно или полагая, что вам все известно (Rambler/гороскопы).