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Гороскоп Водолей на 2 марта 2023 года



Точный гороскоп на 2 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.

Гороскоп Водолей на 02.03.2023

В этот день Водолеям лучше отложить все значимые внешние контакты, включая деловые визиты и личные встречи с подписанием бумаг. Не стоит спешить с договоренностями: есть риск выстроить их на устаревшем основании, заложив почву для неясностей и материальных потерь. Не помешает проинспектировать состояние здоровья, средства связи и финансовые дела. Уместны мелкие преобразования в доме и офисе (Rambler/гороскопы).









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