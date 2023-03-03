Гороскоп Козерог на 3 марта 2023 года

Точный гороскоп на 3 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 03.03.2023



Козероги поневоле удвоят свое внимание к новостям, в том числе в своем близком повседневном окружении и профессиональном кругу. Звезды считают такое внимание оправданным и советуют следить не только за официальными каналами информации, но и за сплетнями и слухами, как частью правды. Не стоит лениться проверять почту. Вечером может усилиться тяга к ярким необычным вещам или переживаниям (Rambler/гороскопы).