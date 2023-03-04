Гороскоп Козерог на 4 марта 2023

Точный гороскоп на 4 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 04.03.2023



Козерогам нужно быть осторожнее со всем вокруг – неприятные ситуации будут образовываться на пустом месте. Вы сможете выпутаться из них, но придется хорошенько попотеть. Удача будет рядом, так что пользуйтесь ей везде и всюду – уже завтра фортуна отвернется от вас. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует решать вопросы самостоятельно – помощь со стороны сейчас окажется медвежьей услугой (Rambler/гороскопы).