Гороскоп Телец на 5 марта 2023

Точный гороскоп на 5 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 05.03.2023



Тельцам побеждать будет сложнее, чем обычно – конкуренты будут слишком сильными, а обстоятельства – злыми. Дружелюбие и общительность в этот день помогут добиться своего. Но держитесь подальше от негативных людей – они украдут вашу удачу и хорошее настроение. Гороскоп на сегодня для знака Тельца не советует работать – звезды прописывают вам веселье и отдых на полную катушку (Rambler/гороскопы).