Гороскоп Лев на 5 марта 2023

Точный гороскоп на 5 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 05.03.2023



Львам будет непросто: ваши близкие настроены спорить до потери пульса. Так что вам придется сглаживать острые углы и идти на компромиссы. А если это слишком сложно – реже бывайте дома и не общайтесь с любимыми. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует бороться с демонами внутри себя – познакомьтесь с ними и поймите, как их из себя изгнать. У вас все получится, если вы не будете бояться встретиться с ними лицом к лицу (Rambler/гороскопы).