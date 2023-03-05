Гороскоп Козерог на 5 марта 2023

Точный гороскоп на 5 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 05.03.2023



Козерогам непросто: далеко не всем вашим планам суждено сбыться – некоторые из них начнут рушиться у вас на глазах. И именно так звезды будут показывать вам, что вы выбрали неверный путь. Скажите им за это «спасибо». Гороскоп на сегодня для знака Козерога не советует искать ответы на сложные вопросы в этот день. Подождите еще немного, и правда откроется вам. Кто-то захочет манипулировать вами – дайте отпор этому человеку (Rambler/гороскопы).