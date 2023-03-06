Гороскоп Телец на 6 марта 2023

Точный гороскоп на 6 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 06.03.2023



Тельцов не раз выручит природная практичность. Именно благодаря ей они будут подмечать важные детали и догадываться о том, что не высказано прямым текстом. День приглашает заглянуть вперед, но мешает навести на будущее нужную резкость. Если не хватает данных, звезды советуют не торопить события и пока строить любые планы в приблизительном варианте: вскоре придет уточнение или разъяснение (Rambler/гороскопы).