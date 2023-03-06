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Гороскоп Скорпион на 6 марта 2023



Точный гороскоп на 6 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 06.03.2023

У Скорпионов могут вызвать интерес детали будущего. Их внимание может быть направлено на работу и занятость, на поправку здоровья, воспитание детей, содержание питомцев или на дружеские отношения. Недостаток точной информации многие Скорпионы легко восполнят при помощи своего чутья, но лишь в теории. На практике им следует быть осмотрительнее, иначе от них ускользнут важные детали (Rambler/гороскопы).









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