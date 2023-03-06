Гороскоп Козерог на 6 марта 2023

Точный гороскоп на 6 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 06.03.2023



Козероги склонны задействовать свое критическое мышление, но обстоятельства вынуждают их одновременно включать фантазию и чутье. Не все известия сегодня ясны и не все данные корректны. Возможны сомнения, заминки со связью, ситуации путаницы или неуверенности в любых разговорах и на любых маршрутах. Может появиться стимул для тайных исследований, особенно в сфере науки, связи и медицины (Rambler/гороскопы).