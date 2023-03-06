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Гороскоп Рыбы на 6 марта 2023



Точный гороскоп на 6 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на 06.03.2023

Для Рыб представляют особый интерес персональные диалоги со значимыми людьми или контакты с целевой аудиторией. Звезды советуют им быть предельно аккуратными, так как ситуация чревата ловушкой. Желательно следить за своей речью. Имеет смысл отложить первую или важную встречу, выступление, подписание договора, собеседование, консультацию, презентацию, публикацию своих статей, фото и видео (Rambler/гороскопы).









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