Гороскоп Овен на 7 марта 2023

Точный гороскоп на 7 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.



Гороскоп Овен на 07.03.2023



День добавит Овнам нервозности по мелочам. В текущих делах участятся досадные промахи. Возможны ложные срочные вызовы и случаи ошибочной навигации в поездках. Станет более напряженным общение с коллегами, попутчиками, представителями технических сервисов или медицины. Не исключено попадание в интригующие и запутанные ситуации. Не стоит начинать лечение и обращаться за услугами, кроме экстренных (Rambler/гороскопы).