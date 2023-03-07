Гороскоп Близнецы на 7 марта 2023

Точный гороскоп на 7 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 07.03.2023



Этот день добавит Близнецам непоследовательности и раздражительности. Часто им придется действовать в условиях суеты и дезинформации, без ясного плана и надежных ориентиров. Не исключены напряженные отношения с конкретным лицом - например, начальником, арендатором жилья или одним из родителей. Проблематичны начинания. Есть риск травм и стрессов. Пригодится канал независимой информации от друзей (Rambler/гороскопы).