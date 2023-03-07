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Гороскоп Лев на 7 марта 2023



Точный гороскоп на 7 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.

Гороскоп Лев на 07.03.2023

Львам стоит продумывать каждый свой шаг – очень легко совершить ошибку. Не стоит браться за что-то сложное и важное – в этом вы вряд ли преуспеете. Можно давать ход старым идеям. Даже если они забуксуют в первые минуты, не отказывайтесь от своего – вы обязательно добьетесь крутого результата. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует держать деньги в кошельке – можете не проконтролировать себя и серьезно потратиться (Rambler/гороскопы).









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