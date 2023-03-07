Гороскоп Весы на 7 марта 2023

Точный гороскоп на 7 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 07.03.2023



Весам все еще нужно обращать внимание на здоровье – одевайтесь теплее и выберите фрукты и овощи вместо фастфуда. За все дела стоит браться с охотой – сейчас они будут затягивать вас и давать только позитивные эмоции. Гороскоп на сегодня для знака Весов не советует перенапрягаться – лучше двигаться вперед спокойно и комфортно. А вот на общение стоит наложить табу – вас будет сложно понять (Rambler/гороскопы).