Гороскоп Лев на 8 марта 2023

Точный гороскоп на 8 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 08.03.2023



Львам стоит быть дотошнее – риск совершить ошибку резко упадет, и вы будете принимать только верные решения. Не стоит кому-либо что-либо обещать – скорее всего, у вас не получится сдержать слово, отчего начнут трескаться отношения. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует устроить дома небольшой праздник – пригласите к себе близких и проведите время хорошо (Rambler/гороскопы).