Гороскоп Весы на 8 марта 2023

Точный гороскоп на 8 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 08.03.2023



Весам противопоказано работать – лучше отдохнуть в этот выходной. Можно делать все, что душеньке угодно – развалиться звездой на кровати или провести день активно. Главное – расслабиться и напитаться новыми силами. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует устроить вечером праздник – пригласите близких и проведите время потрясно. И обсудите с ними свои планы, вам укажут на слабые места (Rambler/гороскопы).