Гороскоп Козерог на 8 марта 2023

Точный гороскоп на 8 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 08.03.2023



Козероги смогут сдвинуть дела с мертвой точки. Но это не пройдет быстро и легко, придется поднапрячься. Только не стоит зарываться в задачи с головой – это все же выходной день и хотя бы вечером нужно расслабиться. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует устроить праздник – пригласите в гости близких и проведите время хорошо. Поделитесь секретами – вам станет легче (Rambler/гороскопы).