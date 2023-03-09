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Гороскоп Телец на 9 марта 2023



Точный гороскоп на 9 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.

Гороскоп Телец на 09.03.2023

Тельцам этот день способен добавить приятных хлопот. Он подходит для посещения салона красоты или других заведений, помогающих улучшить внешность. Не пройдет впустую визит к парикмахеру, косметологу, стилисту. Также в эти сутки актуальны правовые и культурные вопросы, темы этикета (особенно в гостях или в другой стране). Многие услуги, особенно комплексные, будут престижными и дорогостоящими (Rambler/гороскопы).









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