Гороскоп Весы на 9 марта 2023

Точный гороскоп на 9 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 09.03.2023



Весам трудно мыслить себя в отрыве от интересующих людей и социальной среды. Им будет не всегда легко отделить свои личные планы от планов своего партнера, клиента, посредника, учителя или покровителя, а также абстрагироваться от той роли, которую они играют в важных для себя отношениях. Им стоит чаще подчеркивать свои интересы, чтобы сохранить баланс и не оказаться в тени чужой славы (Rambler/гороскопы).