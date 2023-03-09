Гороскоп Скорпион на 9 марта 2023

Точный гороскоп на 9 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 09.03.2023



Скорпионы могут быть вынуждены уйти в тень, чтобы выполнить свою часть обязательств или соблюсти приличия. В контактах и в работе им придется ориентироваться не только на общие базовые требования, но и на мелочи этикета, права, эстетики, брачных или финансовых взаимоотношений. Это особенно вероятно, если они работают за рубежом или с иностранной клиентурой, вступают в брак с чужестранцем (Rambler/гороскопы).