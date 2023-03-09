Гороскоп Козерог на 9 марта 2023

Точный гороскоп на 9 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 09.03.2023



Этот день может стать для Козерогов одновременно приятным и напряженным. Многим Козерогам придется соблюдать правила этикета, вписываться в контекст, отвечать своей социальной роли или оправдывать чужие ожидания - тогда как сами они предпочли бы интимный или дистанционный формат общения. Но жертвы не напрасны: возможно, будут расширены рамки дозволенного или яснее расставлены приоритеты (Rambler/гороскопы).