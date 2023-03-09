Гороскоп Рыбы на 9 марта 2023

Точный гороскоп на 9 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на 09.03.2023



Рыбам звезды напоминают, что сегодня партнерские интересы выше личных, а формальности важнее индивидуальных вкусов. Если темой дня являются финансы, важен правильный баланс поступлений и расходов, прибылей и вложений, личных доходов и взносов в общий проект. Не стоит забывать про уплату налогов. Нежелательно распылять ценные ресурсы, тратить больше, чем вы получаете или больше, чем готовы отдать (Rambler/гороскопы).