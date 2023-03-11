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Гороскоп Телец на 11 марта 2023



Точный гороскоп на 11 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.

Гороскоп Телец на 11.03.2023

Звезды советуют Тельцам стать чуть более чуткими и проницательными: улавливать тонкую психологическую атмосферу вокруг себя, присматриваться перед началом дискуссии к потенциальным собеседникам и их мотивам, стать восприимчивее к знакам судьбы и намекам друзей. Правильная ориентация в обстановке поможет избежать лишних сюрпризов и неясностей в общении и направить разговор в нужное русло (Rambler/гороскопы).









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    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание чемпионата России по лыжным гонкам 2023 в Тюмени

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2023

    С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.

    Биатлон 2022/2023. Кубок Содружества в Тюмени. Расписание трансляций гонок на ТВ

    Кубок Содружества по биатлону 2022 Тюмень

    С 9 по 12 марта в Тюмени пройдет шестой этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2022/2023.









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