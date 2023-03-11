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Гороскоп Весы на 11 марта 2023



Точный гороскоп на 11 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.

Гороскоп Весы на 11.03.2023

Звезды советуют Весам сделать перерыв в интенсивной публичной жизни и выбрать занятия, не требующие постоянного пребывания на людях в идеальной форме. В этот день хорошо заниматься хозяйственными, финансовыми, кредитными и налоговыми нюансами. Стоит подумать о возможных изменениях в заработке при смене работы или схемы лечения. Нежелательны начинания в сфере творчества и личной жизни (Rambler/гороскопы).









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