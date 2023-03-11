Гороскоп Скорпион на 11 марта 2023

Точный гороскоп на 11 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 11.03.2023



В эти сутки Скорпионы могут плотнее заняться своими личными потребностями и всецело верить своей интуиции. Это не лучший момент для суеты и рисков. День усиливает память, восприимчивость, музыкальность, настраивает на тонкие размышления, на творческий полет фантазии или на отдых в уединении. Пора подумать о приватной беседе на важную тему с дорогим для себя человеком - например, своим ребенком (Rambler/гороскопы).