Гороскоп Козерог на 11 марта 2023

Точный гороскоп на 11 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 11.03.2023



Впечатления этого дня натолкнут Козерогов на мысли о будущем, но также дадут им повод подумать о прошлом. Могут привлечь внимание старые связи, приватные источники данных или забытые, но вновь получающие ценность ресурсы. Не исключен интерес к «тонким» каналам связи - интуиции, сновидениям, гипнозу, околомагическим практикам. Пора заново систематизировать знакомую информацию и списки контактов (Rambler/гороскопы).