Какой самый точный гороскоп на 12 марта 2023 года



Точный гороскоп для всех знаков зодиака на 12 марта 2023 года. Гороскоп для мужчины и женщины - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Самый точный гороскоп на 12.03.2023



Овен



Овнам желательно прислушиваться к циркулирующим вокруг слухам и искать информацию не только в открытых, но и в приватных источниках, включая финансовые и профессиональные архивы. Это поможет им оценить свои догадки и получить более ясные сведения о том, что их в данный момент тревожит. Стоит отнестись внимательнее к новостям, связанным с налогами, кредитами и сопутствующей документацией.



Телец



Тельцам этот день сулит продуктивные контакты с людьми, если они сумеют найти баланс между своими интересами и чужим настроением. Им стоит выслушать собеседника или свою аудиторию, прежде чем выразить собственное мнение. В случае недопонимания им может пригодиться деликатное вмешательство третьего лица, например, общего друга. Явной или скрытой темой дня может стать прояснение планов на будущее.



Близнецы



Близнецам лучше поставить в приоритет свои повседневные обязанности и (или) здоровье. Фоном дня могут стать сплетни, особенно в рабочем коллективе, и тайные услуги. Возможно совещание на деликатную тему с коллегой, врачом, помощником, начальником или представителем учреждения. Звезды рекомендуют внимательнее работать с документами и расчетами. Важная часть успеха - умение хранить секреты.



Рак



Для Раков ценны вести из отдаленных краев. Заслуживают внимания официальные извещения из профессиональных и других зарубежных инстанций, из архивов, от друзей из других городов и стран. Формальными сведениями поток информации не ограничен, многие Раки будут получать ее также при помощи сновидений или интуиции. Актуальны контакты с наставником и размышления о духовной стороне событий.



Лев



Львы могут использовать этот день для семейных и иных приватных разговоров, в которых обсуждаются критичные для них вопросы. Уместна личная беседа с домочадцем, родителем, поверенным, налоговым инспектором, адвокатом, с представителем банка, международного учреждения или страховой организации. Могут быть актуальными темы жилья и наследства. Нежелательно открывать свои секреты случайным людям.



Дева



Девам этот день может запомниться персональным собеседованием, совещанием или заманчивым предложением. Им стоит быть внимательнее, если обсуждается заключение долгосрочного договора или плотное сотрудничество, чтобы не упустить ключевые детали. Подстраиваясь под собеседника, нужно учесть свои жизненно важные интересы. Возможны тайные провокации. Лучше спокойно реагировать на критику.



Весы



Весам желательно обратить внимание на скрытые недостатки и уязвимости в своем повседневном обиходе, которые могут создать им проблемы по мелочам. Стоит проверить наличие в доме или офисе нужных вещей, включая лекарства, товары для питомцев и средства бытовой химии, а также уточнить список полезных контактов «на крайний случай». Возможен разговор с глазу на глаз с помощником или подчиненным.



Скорпион



Звезды советуют Скорпионам отложить необязательную внешнюю суету и заняться собственными потребностями, делая упор на свои интеллектуальные, эмоциональные или духовные нужды. Не стоит откладывать доверительное общение с близкими людьми, включая друзей и детей, а также уединенную творческую работу с личными заметками, текстами, фото- и видеоматериалами, музыкой или виртуальной реальностью.



Стрелец



Для Стрельцов этот день может ознаменоваться семейным или другим тайным совещанием, возможно, дистанционным. Актуальны темы, связанные с жильем, недвижимостью, архивом, наследством. Возможно, речь пойдет о личной ответственности, маркировке границ или сужении территории. Внимания может требовать пожилой член семьи или ветхий дом. Не исключено, что придется перенести домой офис или рабочее место.



Козерог



Этот день для Козерогов информативен. Возможны сообщения от друзей или официальные извещения. Придется включить интуицию и логику: возможно, не все будет сказано прямым текстом. Часть правды может быть почерпнута из слухов или соседских разговоров. При должной внимательности и аккуратности в выражениях, это подходящие сутки для личной переписки. Для деловых встреч лучше выбрать приватный формат.



Водолей



Звезды советуют Водолеям основательнее поработать с информацией, связанной с их личными деньгами и ресурсами. Не стоит уклоняться от совещания, если оно касается материальных вопросов и заработка. В ситуациях общения требуются проницательность и доля скрытности. Важно улавливать намеки и чужое настроение, особенно, если собеседник - родственник или босс. Лучше не делиться сокровенным.



Рыбы



Сегодня Рыбам нужен духовно близкий собеседник. Они могут искать его среди коллег, клиентов или друзей. Также они нуждаются в источнике информации, который подтвердил бы их догадки. К счастью, обе задачи решаемы. Этот день подходит для приватного и дистанционного общения, а также, при должной предусмотрительности и сдержанности, для публикации текстов. Вести издалека помогут в реализации планов (Rambler/гороскопы).



















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