Правдивый гороскоп на 13 марта 2023 года



Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 марта 2023 года. Гороскоп для мужчины и женщины - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Самый точный гороскоп на 13.03.2023



Овен



Самый непродуктивный момент для Овнов - утро. Если день начнется с уныния или упадка сил, не стоит переживать, так как вторая половина суток многое исправит. Однако на безграничное везение в эти сутки рассчитывать сложно. Даже на удачном направлении может возникнуть скрытый барьер, подобный подводному камню. Например, появится препятствие к отъезду в далекий край или карьере за рубежом.



Гороскоп на 14 марта



Телец



Тельцам этот день добавит новых впечатлений. Если требуется завершить вчерашний диалог, лучше делать это утром, к полудню настроение изменится. Вторая половина дня может начать склонять к романтике или авантюрам, в которых желательно подстраховаться: в любой момент может возникнуть непредвиденное обстоятельство, сужающее область фантазии и свободы, усиливающее риски или приносящее разочарование.



Близнецы



Близнецам стоить начать 13 марта с забот о здоровье. Основная часть дня ставит акцент на их личных симпатиях, деловом партнерстве, хобби или общении с внешним миром в целом. Прежнюю свободу их действий могут сузить новые правила, формальности и ограничения. Часть приятных возможностей может оказаться заблокирована в связи с новой должностью, системой скрытого контроля или сменой руководства.



Рак



Ракам 13 марта предстоит переключиться с глобальной картины интересующих их событий на мелочи. Например, оценить, как отразились новые правила или известия на их повседневной работе. Возможно, добавилось ограничений, сомнений, контроля или развеяна часть мифов. Важно не пропускать этот этап: изучив новые инструкции, можно эффективнее использовать имеющиеся возможности, особенно в сфере карьеры.



Лев



Обстоятельства начнут складываться для Львов более позитивно, по крайней мере на первый взгляд. Они почувствуют прилив надежд или физической энергии. При ближайшем рассмотрении может оказаться, что радость чем-то омрачена - например, незавершенным делом прошлого или новым системным препятствием. Полезно разобраться, где вступают в силу новые ограничения, а где путь по-прежнему свободен.



Дева



Этот день помогает Девам снять «розовые очки» и остаться реалистами в важном для себя вопросе. Не исключается разочарование в партнере, совместных планах или новых порядках. Может огорчить отказ или отсрочка. «Холодный душ» часто будет оказываться подарком судьбы, уберегая от неприятностей еще на старте. Например, не даст заключить невыгодную жилищную сделку или устроиться на неподходящую работу.



Весы



События этого дня поднимут Весам настроение в целом, но могут омрачить его в деталях. Не исключено возникновение явных или скрытых барьеров там, где раньше были возможности. Может закрыться часть маршрутов и каналов связи, появиться системное препятствие к учебе или путешествиям. Стоит быть внимательнее Весам, которые решили всерьез заняться лечением, нанимают помощника или ищут место работы.



Скорпион



Скорпионам стоит начать этот день в собственном режиме или эмоциональном ритме. К полудню ситуация изменится и возможности побыть наедине с собой или близкими может не быть. Вторая половина дня может принести разочарование или убыток, поставить ловушку в финансовых делах, в работе с иностранцами или в иной сфере. Лучше приостановить любое спонтанное мероприятие и заново выверить план действий.



Стрелец



Стрельцы 13 марта могут пережить не самые приятные минуты. Не исключено, что ненадолго они станут пессимистами, впадут в отчаяние или опустят руки. Им потребуется время, чтобы смириться с фактами и снова воспрянуть духом, особенно, если они были рождены в ноябре. Причиной может стать совокупность домашних обстоятельств или новое положение дел в профессиональной сфере, препятствующее их планам.



Козерог



Козерогов может ждать разочарование в тайных мечтаниях или заманчивых идеях. Часто они будут к этому готовы и лишь получат подтверждение своим смутным негативным предчувствиям. Возможно, будет отменена встреча или поездка. Но расстраиваться не стоит: чем быстрее будут похоронены призрачные надежды, тем меньше драгоценного времени и личной энергии будет уходить на их подпитку и самообман.



Водолей



Водолеям стоит обращать внимание на сегодняшние события и делать из них выводы, если они касаются их карьеры или ресурсов. Не исключено, что придется отказаться от планов или отложить их на время. Желательно прислушаться к информации об интересующих людях: даже если это всего лишь сплетни, в них может содержаться зерно истины или пища для размышлений. Нежелательны покупки и инвестиции в будущее.



Гороскоп на 14 марта



Рыбы



Жизнь 13 марта покажет Рыбам степень реализуемости их планов. Не стоит рассчитывать на многое, если планка поднята слишком высоко и возможности не соответствуют требованиям, особенно в профессиональной сфере. Внешние отказы, отсрочки, запреты и ограничения этого дня, а также собственные системные ошибки и иллюзии стоит воспринимать как повод уточнить свою программу или повысить квалификацию (Rambler/гороскопы).



















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