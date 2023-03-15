Самый точный гороскоп сегодня 15 марта 2023



Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 15 марта 2023 года. Гороскоп для мужчины и женщины - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Самый точный гороскоп на 15.03.2023



Овен



Сегодня Овны встретят этот день под впечатлением вчерашних событий. Несмотря на возможные проблемы, которые могли их сопровождать, они найдут в ситуации что-то приятное и смогут закончить для себя сюжет на хорошей ноте. Ближе к вечеру настроение изменится, придется мыслить более практично и целеустремленно. На первое место в списке приоритетов могут выйти профессиональные дела или новые тайные планы.



Гороскоп на 16 марта



Телец



Звезды советуют сегодня Тельцам отложить все важные решения до вечера - особенно, если они касаются практических дел, связаны с профессиональной деятельностью или прогнозом на будущее. В первой половине суток можно позволить себе еще немного побыть на волне впечатлений вчерашнего дня, но лучше к ним не привязываться и не строить на их основе точных планов: чувства или вкусы вскоре изменятся.



Близнецы



Утром Близнецам важно не поддаться вчерашним настроениям и не втянуться в те игры, которых уже почти удалось избежать - а если события пошли по плохому сценарию, то не пришпорить его своей активностью. Звезды намекают, что есть шанс закончить такой сюжет на вполне дружелюбной ноте. Вечером желательно взглянуть на дело со здравых практичных позиций, найти и закрыть уязвимые места в планах.



Рак



Для Раков этот день может стартовать со вчерашних хлопот. Звезды советуют не терять темп и не медлить с их завершением, если цель надежна. В случае сомнений или обнаружения ошибки лучше взять небольшую паузу: через несколько дней появится более подходящая цель или более удачная возможность. Вечером полезно сосредоточиться на новых принципах профессиональных контактов или системе планирования.



Лев



Сегодня звезды советуют Львам запасаться приятными эмоциями утром. Невзирая на те или иные недоразумения, осложнения или сомнения, в ситуации много позитивного и стоит прямо сейчас взять от нее все хорошее, пока не поздно. К вечеру на первый план могут выйти профессиональные или финансовые обязанности либо рутинные практические дела, которые жизнь настоятельно требует выстроить по новой схеме.



Дева



Девам стоит быть осмотрительнее в первой половине дня. В это время сохраняется и риск собственных ошибок, и вероятность оказаться жертвой негативных влияний со стороны. Желательно воздержаться от начинаний, принятия важных решений и попыток исправить промах, если таковой случился. Всем перечисленным звезды советуют заняться ближе к вечеру, когда мышление станет практичнее, а ситуация спокойнее.



Весы



Сегодня Весам звезды подсказывают, что первая половина этого дня не слишком благоприятна для поездок, но советуют не откладывать их в случае срочной необходимости. Не исключено, что с приближением вечера внимание начнут отнимать другие дела, закроется маршрут, придется вспомнить о «стационарных» обязанностях, вернуться домой или в офис. В утренних путешествиях ожидаются и заминки, и приятные моменты.



Скорпион



Скорпионам не стоит отказываться от мер безопасности в первой половине этого дня: те или иные недоразумения возможны до самого последнего момента. Все значимые мероприятия звезды советуют отложить на вечер: в это время в бурных волнах переменчивых событий появится якорь, возрастет уровень реализма, уравновешенности и ответственности, можно будет увереннее формулировать мысли и строить планы.



Стрелец



Стрельцам 15 марта желательно сохранять осторожность в первой половине дня, особенно утром. Им стоит следить и за своими словами, и за своим поведением, чтобы не стать жертвой сплетен или сомнительных нечестных игр. Лучше исключить любые договоренности. Важно не ругаться с близкими. Лучшим аргументом утром будет обаяние, а лучшим утешением - любовь. Вечером хорошо планировать домашние и финансовые дела.



Козерог



Звезды советуют Козерогам избегать лишних нагрузок и следить за самочувствием: переизбыток впечатлений или нервозности может на нем сказаться. В первой половине дня лучше заниматься лишь несложными делами, исключить поездки и важные встречи. Строить планы, заботиться о своих нуждах и оценивать положение своих дел желательно вечером, когда станут чуть стабильнее и обстановка, и настроение.



Водолей



Сегодня Водолеям не стоит медлить с нужными по ситуации социальными контактами, так как ближе к вечеру обстоятельства могут вынудить их уйти в тень и выбрать уединение. В первой половине дня хорошо закреплять сложившиеся симпатии и подтверждать намерения на будущее, но лучше воздержаться от конкретных договоренностей, обещаний и начинаний. Вечерние часы можно посвятить аналитике или планированию.



Гороскоп на 16 марта



Рыбы



Утро может начаться для Рыб с неудачной ноты, особенно, если они провели беспокойную ночь. В первой половине дня им важно не поддаться импульсу и не совершить ошибку, от которой они успешно удержались вчера - или не подбросить дров в пламя ссоры, если не удалось ее миновать. Чтобы яснее увидеть перспективу и начать строить (корректировать) свои персональные планы, им лучше дождаться вечера. (Rambler/гороскопы).



















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