Точный и правдивый гороскоп на 16 марта 2023



Точный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 16 марта 2023 года. Гороскоп для мужчины и женщины - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Самый точный гороскоп на 16.03.2023



Овен



Обстоятельства этого дня вынудят Овнов быть реалистами, соизмерять свои запросы с профессиональными или иными правилами. Не исключается недовольство своим статусом и попытка добиться привилегий. В лучшем случае день подарит стимул для роста, в худшем - возможен спор со старшими или с официальной структурой на мировоззренческой почве. Принимая решение, важно учесть материальный аспект и перспективу.



Телец



Этот день поддерживает в Тельцах дух практицизма и помогает им рассуждать здраво, что весьма кстати на фоне происходящих в их жизни событий. Пора пересмотреть свои недавние вкусы и стиль поведения: не исключено, что полоса авантюр или ярких переживаний привела к дискомфорту, разочарованию или убытку. Стоит воздержаться от крупных покупок, манипуляций с имиджем, решения важных финансовых вопросов.



Близнецы



Звезды советуют Близнецам взять за основу своего поведения целеустремленность, осторожность, реализм и профессионализм, а также скрытность, сдержанность и здоровый скепсис. Не помешает взглянуть критичнее на вдохновляющую картину будущего и подумать, насколько она согласуется с личными целями и планами - например, профессиональными. Не стоит упускать из виду материальную сторону событий.



Рак



Ракам стоит поддержать важные для себя профессиональные и бюрократические контакты - например, с коллегами, заказчиками или профильными учреждениями. Уместно дистанционное общение. Трудна дипломатичность в момент столкновения материальных интересов, прав или амбиций. В такие минуты желательно быть дружелюбнее или искать обходные пути. Идя на спор или компромисс, важно учесть последствия.



Лев



На первом месте у Львов может оказаться работа, карьера или выполнение рутинных обязанностей - например, домашних. Этот день не сулит полной гармонии, ради конкретной практической цели может вынудить пойти на отступление от идеалов. Возможны разногласия с влиятельными людьми или инстанциями из-за материальных и других мелочей. Лучше общаться с ними гибко, не наживая потенциальных врагов.



Дева



Звезды советуют Девам спокойно заниматься своими рутинными заботами: в них поможет природная практичность или накопленный опыт. Даже кризисная ситуация может стать в них стимулом для роста и привести к успеху (правда, иногда дорогой ценой). А вот важные старты и крупные дела лучше отложить, так как в данные сутки высока вероятность роковых заминок, отсрочек и других малоприятных эффектов.



Весы



Внимание Весов могут удерживать профессиональные или домашние дела. Хорошо заниматься обновлениями и уборкой, избавляться от хлама и лишних вещей. День не очень комфортен психологически. Не всегда легко соблюсти баланс интересов в семье, браке, партнерстве, на общей территории. Возможны элементы эмоционального давления. Многие Весы решат уступить тем, кого они любят или от кого зависят.



Скорпион



Скорпионам может показаться, что из-под их ног уплывает многолетняя точка опоры - и они не всегда ошибаются. Причиной таких ощущений может стать основательная перемена в домашней жизни, в коллективе друзей или близкой социальной среде, а также, возможно, в делах сердечных или финансовых. Главное событие этого дня может оказаться связано с работой, особенно в случае параллельной занятости.



Стрелец



Стрельцам полезно проинспектировать свой бюджет и ресурсы, стараясь оценивать ситуацию реалистичнее. Материальное положение в данный момент может быть достаточно стабильным для решения вопроса о жилье или поддержки семейных планов, но недостаточно успешным, чтобы вкладываться в творческий проект, нужды детей или престижное хобби. Возможно, пора сузить запросы или поискать подработку.



Козерог



Звезды советуют Козерогам быть внимательнее к своим нуждам, но помня о чувстве меры. Важно избегать переедания, гиперэмоциональности и других излишеств. Не стоит раздувать бытовые и мировоззренческие разногласия. Не всем Козерогам будет удобно дома: забота семьи может быть избыточной, домашние традиции могут раздражать. Лучше повременить с приятной покупкой, расширением владений.



Водолей



Водолеям лучше не увлекаться внешней суетой и начинаниями. Растянувшийся во времени переход к новой фазе жизни завершается, но требуется еще один непростой этап практического характера. Стоит удвоить внимание к жилью, домашним делам, наследству, накопленным фундаментальным материальным ресурсам. Желательно повременить с важной покупкой или инвестицией, особенно вложением в недвижимость.



Рыбы



Рыбам важно верно оценить свои материальные и профессиональные перспективы. На пересечении этих двух направлений возможны те или иные преувеличения, есть риск в чем-то просчитаться. Не исключено, что окажутся завышены надежды на доход, будет взят слишком большой объем работ из чувства вины или долга. В этот день рекомендуется повременить с любыми покупками и вложениями, особенно крупными (Rambler/гороскопы).



















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