Точный гороскоп для всех знаков зодиака на 18 марта 2023 года. Гороскоп для мужчины и женщины - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.
Гороскоп на сегодня 18 марта 2023 года
Овен
Для Овнов дружба – самое главное. Обязательно встретьтесь с давними знакомыми и проведите время потрясающе – вы почувствуете поддержку и любовь. А вам этого как раз не хватало. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует быть изобретательнее – вы сможете впечатлить и окружающих, и самого себя. Все еще не стоит тратить деньги – пусть они лежат подальше от ваших рук.
Телец
Сегодня Тельцам непросто: будет скакать настроение, и сдерживать эмоции будет трудно. Единственное, что спасет этот день – это близкие друзья. Они смогут поддержать вас и окутать заботой. Все решения переложите на другой день, иначе они превратятся в неприятности позже. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует поговорить с любимыми о финансах – они дадут рабочий совет.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит активничать – можете приманить в свою жизнь проблемы. Лучше отдыхайте и заряжайтесь силами. Недоразумений будет много, но вы сможете со всем справиться. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует больше общаться с близкими – они поддержат вас в любом деле, да еще и окутают заботой. А вам этого как раз не хватало.
Рак
Ракам не стоит прятаться в своей ракушке – можете пропустить мимо отличные и даже вдохновляющие новости. Не стоит рассылать свое резюме – с этом лучше повременить. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует браться за дела, которые вы то и дело откладывали на понедельник. Сейчас для них пришло то самое время. Протягивайте руку помощи близким – позже они ответят вам тем же.
Лев
Сегодня Львам будет непросто общаться – вы то и дело теряете ниточки разговоров. Так что меньше болтайте и больше действуйте. Тем более что сейчас дел будет целый ворох. Все решения лучше переложить на понедельник, а пока взвесьте все «за» и «против». Гороскоп на сегодня для знака Льва советует держаться от незнакомцев подальше – они могут обвести вас вокруг пальца.
Дева
Девам придется взять тайм-аут в делах, отложить задачи на понедельник. Лучше в этот выходной расслабиться и больше времени проводить наедине с близкими. Подходите к предложениям осторожнее – ваш ответ станет роковым. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует делиться своими планами с близкими и не очень – вас поддержат и даже помогут в некоторых ситуациях.
Весы
Сегодня Весы могут потерять кругленькую сумму. Так что будьте внимательнее с деньгами. От стартов лучше держаться подальше – они только добавят вам проблем. А вот экспериментировать полезно – так вы сможете найти иные пути решения неприятностей. Гороскоп на сегодня для знака Весов не советует плыть по течению – лучше действовать активно, рассчитывая на свои силы.
Скорпион
Скорпионам нужно готовиться к будущим вызовам – настройтесь психологически и физически. Это поможет расправиться с проблемами по щелчку пальцев. Предчувствия будут толкать на перемены, и это хорошо – поможет расшевелиться. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует поговорить о будущем с близкими – у вас могут быть разные планы, и это может привести к конфликту.
Стрелец
Стрельцы услышат отличные новости. Именно они могут изменить вашу жизнь. А вам как раз не хватает перемен. Придется грызть гранит науки – новые знания пригодятся совсем скоро. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует находить знаки, а звезды обязательно помогут их расшифровать. Прислушивайтесь к внутреннему голосу – он не подведет.
Козерог
Сегодня Козерогам просто необходимо пробежаться по магазинам – удастся урвать что-то на распродаже и, возможно, купить очень ценную вещь. Ищите поддержки у друзей – они дадут хорошие советы, подскажут правильный путь. Гороскоп на сегодня для знака Козерога рекомендует обмениваться опытом с коллегами – вы услышите важные мысли и усвоите нужные уроки.
Водолей
Сегодня Водолеям будет непросто ладить с близкими – споры доходят до ссор. Высказывайте свое мнение мягко – это поможет. Зато на работе все просто прекрасно, у вас получается абсолютно все. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует присматриваться к знакам – только они подскажут, как изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Все решения стоит перенести на понедельник, а пока взвесьте все «за» и «против».
Рыбы
Рыбам стоит присматриваться к знакам – они будут рассыпаны на вашем пути. И только они смогут подсказать, как построить планы и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Сейчас не стоит работать отчаянно – в этот выходной лучше отдохнуть на все сто процентов, зарядиться энергией. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует общаться с друзьями – вам не хватает их поддержки (Rambler/гороскопы).