Точный гороскоп для всех знаков зодиака на 19 марта 2023 года. Гороскоп для мужчины и женщины.



Гороскоп на 19 марта 2023 года



Вступление Меркурия в знак Овна сулит новый виток идей или новостей, но пустить их в ход или оценить по достоинству удастся не сразу. Утром требуют внимания завершаемые дела, это лучшее время для текущих деловых контактов и поездок по знакомым маршрутам. Вечернее соединение Луны и Сатурна в Рыбах начнет провоцировать сдержанность эмоций, скрытность, экономность в расходах, меланхолию, недомогания или скромность в поведении.



Остаток этого дня лучше использовать для инспекции бюджета и оценки возможностей, а также для коррекции планов, особенно с ярко выраженной секретной составляющей(Rambler/гороскопы).