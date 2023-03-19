Гороскоп Близнецы на 19 марта 2023

Точный гороскоп на 19 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 19.03.2023



Ответственный момент для Близнецов - вечер. Именно в конце дня они получат весть, сигнал или намек, зовущий идти дальше. Это может быть уточнение планов, мешающее официальной карьере, зато дающее простор для свободной деятельности. Позитивные мысли в это время могут соседствовать с «низкоэнергетичным» душевным состоянием. Учитывайте реальность, но культивируйте в себе позитивное мышление (Rambler/гороскопы).