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Гороскоп Весы на 19 марта 2023



Точный гороскоп на 19 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.

Гороскоп Весы на 19.03.2023

Весам лучше избегать начинаний, но не тянуть с последним штрихом в старых делах. Новый поворот событий ожидается вечером. В это время возможны известия от партнеров, интересные предложения или собственные свежие идеи в части сотрудничества (в последнем случае лучше не опережать события и ждать приглашения к диалогу). Также возможны новости в связи со здоровьем или материальными делами (Rambler/гороскопы).









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