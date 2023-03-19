Гороскоп Весы на 19 марта 2023

Точный гороскоп на 19 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 19.03.2023



Весам лучше избегать начинаний, но не тянуть с последним штрихом в старых делах. Новый поворот событий ожидается вечером. В это время возможны известия от партнеров, интересные предложения или собственные свежие идеи в части сотрудничества (в последнем случае лучше не опережать события и ждать приглашения к диалогу). Также возможны новости в связи со здоровьем или материальными делами (Rambler/гороскопы).