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Гороскоп Скорпион на 19 марта 2023



Точный гороскоп на 19 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 19.03.2023

Пока не настал вечер, Скорпионы могут оставаться в фазе дискомфорта или волнения. Многим из них придется в корне пересмотреть свои привычки или хотя бы начать это делать. В начале дня лучше заниматься лишь срочными критичными делами. Детали дальнейшего продвижения вперед подскажет вечер. В это время вероятны вести с работы, сложатся предпосылки для гармонизации и стабилизации личных отношений (Rambler/гороскопы).









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