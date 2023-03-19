Гороскоп Козерог на 19 марта 2023

Точный гороскоп на 19 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 19.03.2023



В первой половине дня Козерогам стоит потрудиться над завершением отдельных дел, которые обещают им прибыль или помогают возместить убытки. Это подходящее время для завершения уже начатых работ. Оценивать свою ситуацию в целом лучше вечером. В это время возможны новости в семье или в делах, связанных с жильем. Может созреть интуитивный план в области финансов или возрасти интерес к личной жизни (Rambler/гороскопы).