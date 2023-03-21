Гороскоп на 21 марта 2023



Точный гороскоп на 21 марта 2023 года. Гороскоп для мужчины и женщины - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 21.03.2023



Овен



Овнам нежелательно распылять свои силы на бессмысленные метания и фальстарты (что вполне возможно под влиянием обстановки или собственных настроений). Желательно воздерживаться от употребления алкоголя. Вечером появится новая энергия или интерес, может прийти известие, усилиться любопытство или возрасти разговорчивость. Общение, чтение или размышление может затянуться до глубокой ночи.



Телец



Тельцам не стоит жалеть о своей пассивности или мечтательности: время, проведенное таким образом, не будет потеряно зря. Это период эмоциональной или духовной подготовки, после которой будет проще воспринимать вечерние новости. Если в конце дня придет известие издалека или заманчивое предложение - например, о путешествии или учебе,- вам будет легче оценить его реальные и мнимые выгоды.



Близнецы



Близнецам важно не опережать события и не утверждать свои планы слишком рано, для этой цели лучше дождаться позднего вечера. Не стоит спешить с отправкой официального письма, предложением или согласием на него, ответом на вопрос насчет близкого будущего. В конце этого дня станут яснее перспективы, уточнятся новости, появится шанс переговорить с другом или связаться с влиятельной персоной.



Рак



Основную часть этого дня Ракам лучше использовать для психологической подготовки к тому, что последует дальше. В зависимости от обстоятельств и целей, им желательно уточнить свои идейные позиции или настроиться на контакт. «Час Х» может случиться уже этим вечером. Возможно совещание, известие относительно карьеры или важного дела. Может выразить свое мнение значимое лицо - например, работодатель.



Лев



Судьба испытывает терпение Львов, предлагая им подождать добрых вестей, свежих идей, вдохновения или прилива энергии. Не исключено, что подарка фортуны они дождутся лишь в самом конце этого дня. В ожидании гарантированных хороших перемен им важно не поддаться соблазну начать сомнительную и рискованную игру на опережение: в ней могут быть напрасно потрачены их силы и, возможно, ресурсы.



Дева



Звезды советуют Девам воздерживаться от любых партнерских акций, от проявлений соперничества и попыток мести. Если кто-то напоследок провоцирует, лучше не отвечать: скандал или интрига получит отсроченное неприятное продолжение. Не стоит начинать с опережением графика новый проект. Руководство к дальнейшим шагам для многих Дев будет содержаться в вечерних или ночных встречах и новостях.



Весы



Звезды советуют Весам заниматься лишь самыми простыми и необходимыми делами, молчать или держаться в тени. Это поможет им не выйти на арену событий раньше времени, сэкономить силы, а также поправить свое здоровье, если оно в этом нуждается. Самый важный момент ожидается в конце дня. В это время на горизонте может возникнуть нужный человек и появиться отличный повод для открытого диалога.



Скорпион



Скорпионы могут начать этот день в режиме отдыха или свободных маневров, но увлекаться и слишком расслабляться им не стоит. Лучше не тратить силы на случайные дела и чересчур хитроумные схемы: они отнимут ту энергию, которая станет нужна вечером. Не исключено, что день завершится звонком с работы, оживленным диалогом с помощником или иным значимым лицом. Также внимания может потребовать питомец.



Стрелец



Стрельцам важно иметь терпение и верить в лучшее. Судьба не обманет их надежд и вечером сделает им подарок - например, пошлет хорошую весть или подбросит очередную гениальную идею. До прихода вечера в зоне риска нетерпеливые и раздраженные Стрельцы. Им стоит избегать интриг и опрометчивых маневров, не поддаваться влияниям извне и своим же случайным импульсам, не увлекаться алкоголем.



Козерог



Основную часть дня Козерогам предстоит провести в смутных предчувствиях, пытаясь найти вокруг себя скрытые знаки и ориентиры. Не исключена раздражительность по мелочам. Желательно не отправляться в поездки и на прогулки, воздерживаться от преждевременных контактов. Информация придет к ночи. Возможно, ее даст семейное событие, весть с родины или с работы, беседа с домочадцем или важным собеседником.



Водолей



Водолеям лучше избегать лишней суеты и пребывать в режиме ожидания. Особенно важно придерживаться такой тактики Водолеям, которые собираются в дорогу, приступают к учебе или исследованию, хотят поговорить с конкретным человеком из своего окружения, ищут собеседника, ученика, преподавателя, соседа, переводчика, попутчика. Лучше отложить на вечер отправку письма, поездку, начало переписки.



Рыбы



В этот день Рыбам придется тщательнее контролировать свои эмоции и оберегать душевное равновесие, если удалось его добиться. Вплоть до вечера представителей этого знака могут окружать мелкие раздражающие триггеры. Возможна проверка на внутреннюю устойчивость или внешнюю стабильность. Неуравновешенным Рыбам лучше избегать раздражителей. Вечер может принести ценные известия, например, финансовые. (Rambler/гороскопы).



















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