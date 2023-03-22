Самый точный гороскоп 22 марта 2023



Точный гороскоп на 22 марта 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Самый точный гороскоп на 22.03.2023

Овен



Для Овнов это позитивный день. На первом месте у них собственные нужды и самовыражение. Многих Овнов будет привлекать роль «звезды» или духовного лидера. Это хороший момент для укрепления авторитета и роста возможностей. Наиболее информативно утро, именно в это время стоит поддерживать связи, пополнять знания и обдумывать великие идеи. Возможны многословие, расточительность, щедрость, переедание.



Телец



Звезды советуют Тельцам обращать внимание на то, что происходит за их спиной в близком окружении либо вдали от их местонаходжения. Важно мнение человека издалека - например, дальнего родственника. Возможен повышенный интерес к теме путешествий, обучения, эмиграции, карьеры за рубежом или другим путям расширения своих возможностей. Возрастают шансы найти тайного или далекого покровителя.



Близнецы



Звезды советуют Близнецам смотреть в будущее и первым пунктом в нем ставить близкую обозримую перспективу. Развивать зажигательные идеи, завязывать контакты с влиятельными друзьями и расширять свою потенциальную аудиторию лучше не откладывая - в противном случае велика вероятность упустить шанс или подарить его кому-то другому. Возможно, ради этой цели придется срочно чему-то научиться.



Рак



Ракам пригодится целеустремленность. День помогает им расти в служебной или духовной иерархии, налаживать контакты с покровителями, наставниками и работодателями. Также может стать важным мнение юриста. Не стоит уклоняться от личных собеседований. Не помешает расширить свой кругозор в интересующей сфере. Неамбициозным Ракам придется прислушаться к мнению родителя, учителя или начальника.



Лев



Львы смогут выйти из «темной долины» на яркий свет, вновь обрести надежду и веру. Многих Львов будут ждать отложенные, но еще актуальные возможности, в том числе в сфере путешествий, образования, права. Важно пользоваться удачей, не откладывая. Несмотря на собственный хороший потенциал, не стоит отказываться от поддержки другого человека, особенно покровителя, учителя, консультанта, гида.



Дева



Девам этот день дарит оптимизм в сложных вопросах, включая финансовые и любовные. Он может предложить им несколько равноценных возможностей, дополнительную привилегию или ценный бонус. Возрастают шансы найти щедрого инвестора, спонсора или кредитора. Тянуть с решениями не стоит, иногда есть смысл даже пойти ва-банк - но важно помнить, что за все полученные блага придется заплатить с процентами.



Весы



Этот день важен для диалога Весов с отдельными людьми или для их контактов с целевой аудиторией. Получит вес мнение конкретного лица, с которым связаны их интересы: супруга, посредника, партнера, учителя, влиятельного оппонента. Важнее их индивидуальности будет их внешний образ или роль. Подходящий момент для выступления, собеседования, публикации литературных материалов (особенно совместных).



Скорпион



Важное событие этих суток может быть связано для Скорпионов с их работой, здоровьем или питомцами. Это подходящий момент для согласования завершающих работ, для собеседования в процессе поиска новой или дополнительной формы занятости. В начале дня может состояться совещание, консультация, разговор с личным врачом, помощником по дому, подчиненным, заказчиком или непосредственным руководителем.



Стрелец



Звезды обещают Стрельцам позитивный день и советуют пользоваться его дарами активнее: время идет и хорошие возможности тают. Начинаниям с нуля желательно предпочесть развитие уже имеющихся проектов и заделов. В центр внимания может попасть собственная творческая карьера и самореализация, любовный роман, увлекательная игра, взаимодействие с детьми, поиск вариантов престижного отдыха.



Козерог



В приоритете и в центре внимания у Козерогов могут оказаться домашние дела, семейные связи или жилищные обстоятельства. Одновременно, для представителей этого знака будет иметь значение фундаментальный философский или морально-этический вопрос, без ответа на который им будет не хватать уверенности и «почвы под ногами». День может начаться с интересного личного разговора или исследования.



Водолей



Обстановка вокруг Водолеев дает массу материала для размышлений. Это отличный день для познавательного общения, экскурсий, расширения кругозора, сравнения вариантов. Он хорош для начала путешествия, контактов с иностранцами, включения в учебный процесс, завязывания влиятельных знакомств, выбора маршрута или попутчика. Возможно, он начнется с предложения или известия от нужного человека.



Рыбы



Рыбам желательно обратить внимание на свой ценный ресурс - и это не обязательно прямой источник льгот или материальных благ. Может привлечь интеллектуальное общение со щедрым покупателем (спонсором) или пополнение банка знаний, помогающих росту доходов. Приобретения и инвестиции станут удачнее после сравнения вариантов. Возможны денежные поступления за счет литературной деятельности (Rambler/гороскопы).



















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