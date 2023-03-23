Самый точный гороскоп 23 марта 2023

Точный гороскоп на 23 марта 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.





Самый точный гороскоп на 23.03.2023

Овен



Этот день позволяет Овнам сохранять позитивный настрой, развивать свои яркие масштабные идеи, укреплять остроумными речами свой авторитет и популярность. Они готовы вдохновлять и вести за собой других. В дополнение к этой позитивной картине их ждет еще один приятный нюанс - исчезновение прежних моментов риска и триггеров раздражения. К ночи станут важны материальные дела, покупки или питание.





Телец



Чтобы поймать удачу, Тельцам нужно играть быстро и ловко - но вначале стоит убедиться, что маневр оправдан и цель не «токсична». Полезно исследовать свои слабые места и тайны чужого успеха, увидеть скрытые пружины событий и свои возможные потери в случае неосторожности. К ночи не исключается момент искушения или дискомфорта, стоит быть осмотрительнее в питании, в покупках, на вечеринках.





Близнецы



Близнецы удержатся на волне позитива, если будут смотреть в будущее и находиться на одной волне со своими влиятельными друзьями. При этом проявлять инициативу и пытаться действовать в прежнем режиме звезды не советуют: как бы привычна ни была недавняя тактика, пора ее менять. В конце дня желательно обращать внимание на финансовые сюрпризы общения с единомышленниками, особенно далекими.





Рак



Основную часть этого дня Раки могут посвятить нуждам момента. Для многих Раков останется значимой тема карьеры, авторитета или духовного роста, общения с авторитетными персонами или с людьми, облеченным властью. С приближением ночи не помешает обратить внимание на новые акценты в финансово-экономической сфере: они имеют долгосрочный характер и могут впоследствии повлиять на отношения с друзьями.





Лев



Львы вплоть до вечера могут пользоваться благами судьбы и оставаться беспечными, но к ночи им стоит стать осторожнее. В зависимости от ситуации, аккуратность может потребоваться в материальной сфере, профессиональных делах либо личных симпатиях. Настораживающий знак или потенциально драматичный поворот сюжета не исключен в дружеских отношениях или денежных делах, в карьере или в любовной истории.





Дева



В этот день Девы склонны получать удовольствие от приятных сторон ситуации, игнорируя ее коварный подтекст. В хорошее расположение духа их может привести удачный выход из сложного положения. Позитивный настрой этого дня хорош для разовых порывов, но способен подтолкнуть к опасным решениям в долгосрочной перспективе. Лучше наслаждаться моментом и решать сиюминутные задачи. К ночи возможен сюрприз.





Весы



Весы заинтересованы в поддержании выгодных им отношений и часто это взаимно. Хорошей тенденцией станет уход в прошлое долгих фундаментальных разногласий - но не исключено, что былая настороженность будет пока сохраняться по инерции. Ближе к ночи не исключен нештатный момент, чреватый волнениями. Сюрприз или мощная трансформация особенно вероятны в любовных, дружеских и материальных делах.





Скорпион



Основная часть этого дня может быть наполнена для Скорпионов интенсивной и интересной, но все же рутиной. Возможно, им придется теснее общаться с нужными людьми или вести несколько направлений. Самое интересное, как подсказывают звезды, ждет их в конце дня - особенно, если они вовлечены в значимые для них социальные отношения, остро нуждаются в любви, друге, партнере или лояльной к ним аудитории.





Стрелец



Стрельцам вплоть до вечера обеспечены позитив и удача - особенно, если они свободны в выборе времени, места, круга общения и рода занятий. Стрельцам, погруженным в домашние или другие обязательные дела, звезды советуют немного от них отвлечься, чтобы перезагрузить свою психику и зарядиться оптимизмом. В конце дня лучше свернуть важные дела, так как ситуация может перестать поддаваться контролю.





Козерог



Эмоциональный и информационный фон этих суток может быть для Козерогов интересным, но напряженным и не всегда комфортным. Им стоит помнить, что сегодня для них велика вероятность быстрого утомления. Лучше свернуть домашние или другие дела и разговоры при намеке на раздражительность или переизбыток впечатлений. В неоднозначных и непривычных вечерних событиях найдутся весьма положительные моменты.





Водолей



Для Водолеев этот день насыщен яркими впечатлениями - особенно, если они общительны, любознательны, находятся в пути или трансформируют свою жизнь. Многие детали этих суток будут для них знаками нового этапа, требующего смены круга общения или дополнительных знаний. Самое важное событие дня, ощутимо задевающее личные интересы, ожидается к ночи и окажется особенно критичным для январских Водолеев.





Рыбы



Сегодня Рыбам лучше оперативно завершать начатое, не спеша с новой инициативой. Вероятны неожиданности при покупках и денежных операциях, особенно в конце дня. Внешние события в этот день подтвердят многим Рыбам выгоды их собственной позиции. Автономность планов и разумность запросов позволят им контролировать ситуацию, следовать своей личной системе и не попадать в ловушки, расставленные другим (Rambler/гороскопы).