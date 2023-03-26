Самый точный гороскоп 26 марта 2023

Точный гороскоп на 26 марта 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.





Самый точный гороскоп на 26.03.2023

Овен



Обстановка вокруг Овнов информативна и приглашает их к общению. Утром возможно скрытое препятствие или отмена планов, но вскоре все прояснится и наладится. День подходит для распространения личных идей, для поиска учеников, наставника, аудитории. Он значим для Овнов, связывающих свой успех со словом, общением и просветительством - например, для преподавателей, журналистов, переводчиков.





Телец



Тельцам стоит начать этот день с инспекции адресов и контактов, правки текстов или расчетов. Если намечен шопинг, не помешает отредактировать список покупок. В текущих делах утром могут иметь место заминки из-за неточностей в планах, молчания нужных людей или отсутствия документов. Возможно, придется потратить часть дня на поиск дополнительной информации и расширить этим свой кругозор.





Близнецы



Для Близнецов, особенно майских, этот день может начаться с препятствия, контроля, контакта с руководством или с официальной инстанцией. Им придется стать более организованными, вспомнить про дисциплину, профессионализм и умение экономить драгоценное время. Верный план поможет им целенаправленно подбирать контакты и информацию, пополняя свой банк знаний и расширяя свои возможности на будущее.





Рак



Раки, особенно июньские, хотят активнее заявить о себе, но не могут или не решаются сделать шаг открыто - например, создать почву для личной конкуренции. В силу обстоятельств или собственного настроения они будут подбираться к своей цели окольными путями. Можно использовать эти сутки для тайной подготовки, оценки маршрутов или информационного фона, а также для укрепления своих «тылов».





Лев



Звезды обещают Львам удачу, но начинать любое дело и любой путь рекомендуют с тщательной подготовки. Часть хороших возможностей может оказаться блокирована, если в программе действий существует скрытая уязвимость, поэтому утро лучше посвятить проверке защит и поиску вероятных «подводных камней». Вторая половина этого дня благоприятна для разъездов, общения, учебы, участия в мероприятиях.





Дева



Звезды приглашают Дев стать более общительными и целеустремленными, а также более аккуратными - особенно, если речь идет об их профессиональной деятельности, карьере или деловом партнерстве. Прежняя система правил и регламентов больше не действует, а новый порядок дел создает много ловушек. Важно черпать нужную информацию из дополнительных источников, в том числе на иностранных языках.





Весы



Звезды советуют Весам позаботиться об укреплении важных для себя союзов, включая зарубежные, чтобы вскоре в них не сработало правило «где тонко, там и рвется». Не стоит закрывать глаза на тайные разногласия, способные обернуться открытым разладом. Не помешает обсудить правовые, финансовые или идейные пункты, способные дать пищу раздору. Важные встречи и совещания лучше отложить на вечер.





Скорпион



Для Скорпионов не будут лишними общительность, любознательность, гибкость, ловкость, чутье, хорошее чувство юмора и умение комбинировать варианты. Также им может пригодиться информированность, наработанный круг связей или поддержка из разных информационных источников. Не исключено, что утро начнется со скрытого препятствия или с критичной системной проблемы, которую им и придется решать.





Стрелец



Стрельцы могут испытывать затруднения при попытке наладить диалог или развить партнерство. Многим Стрельцам, особенно ноябрьским, будут препятствовать в этом домашние обстоятельства или профессиональные обязанности. День может начаться с отмены встречи или отказа от совместных планов. Дальнейший ход событий будет удачнее и во второй половине дня появится надежда на возобновление контакта.





Козерог



Козерогам придется заняться рутинными делами и контактами. День может начаться не очень удачно. Не исключена отмена плановой встречи или поездки, потеря нужного документа или адреса, осечка в лечении. Если помеха критична, вторую половину дня лучше посвятить поиску дополнительной информации, проливающей свет на туманный вопрос. Подсказку может дать разговор с коллегами или домочадцами.





Водолей



Водолеи могут испытывать отдельные трудности - например, финансовые,- но в целом обстоятельства к ним благосклонны. День подходит для расширения кругозора и развития нужных связей. На прежнем поле действий может временно стихнуть активность, но ничто не мешает оценивать новые возможности и продумывать свои будущие ходы. Утром не исключены помехи, лучше действовать во второй половине дня.





Рыбы



Звезды советуют Рыбам отказаться от начинаний и удвоить осторожность, особенно в домашних делах. Не самое гармоничное утро способно задать тон всему дню. Стоит оградить себя от негативных эмоций, позаботиться о здоровье и сузить круг задач до самых важных. Залогом спокойствия станут самоконтроль, умеренность, план и дисциплина. Может выручить профессиональная привычка или скрытность (Rambler/гороскопы).