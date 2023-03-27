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Гороскоп Козерог на 27 марта 2023



Точный гороскоп на 27 марта 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.

Гороскоп Козерог на 27.03.2023

В этот день Козерогам стоит активнее общаться с коллегами, подчиненными и домочадцами, а также прилежнее изучать доступные материалы по интересующей теме. Хорошо обсуждать детали домашних дел. Полезные сведения могут соседствовать с домыслами. Возможны моменты своей или чужой небрежности, забывчивости. Не помешает быть вниммательнее в дороге, в обращении с лекарствами, при работе с документами (Rambler/гороскопы).









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